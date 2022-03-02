زيلينسكي يتهم روسيا.. لديهم أوامر بمحو تاريخنا ومحو بلدنا ومحونا جميعا

2022/03/02 | 11:48 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ،اليوم الأربعاء، موسكو بالسعي إلى “محو” أوكرانيا وتاريخها داعيا اليهود إلى “عدم التزام الصمت” بعد القصف الروسي قرب بابي يار، وهو موقع شهد مذبحة لليهود على يد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.

وقال في مقطع فيديو “لديهم أوامر بمحو تاريخنا ومحو بلدنا ومحونا جميعا” وحض بلدان العالم على عدم الوقوف على الحياد.

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