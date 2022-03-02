خبير سوري: المخابرات التركية تشرف على عملية نقل 2500 إرهابي إلى اوكرانيا

2022/03/02 | 11:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..كشف الخبير بقضايا الأمن الاستراتيجي السوري سعيد فارس السعيد، الأربعاء ، عن وجود نحو 2500 ارهابي تحت اشراف المخابرات التركية يستعدون الدخول الى اوكرانيا.وقال السعيد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “2500 إرهابي يتواجدون في محافظة ادلب السورية يستعدون للمشاركة في الحرب ضد روسيا”.وأضاف أن “المخابرات التركية سوف تشرف على عملية نقل الارهابيين إلى […]

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