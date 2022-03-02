2022/03/02 | 11:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نسترعي انتباه المواطنين حال سماع دوي الانفجار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنويه.. موعد تفجير اسلحة وصواريخ في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنويه.. موعد تفجير اسلحة وصواريخ في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).