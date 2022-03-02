العمليات المشتركة تصدر توجيهات رفع مستوى أداء العمل الأمني

2022/03/02 | 11:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أصدرت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، توجيهات لخلية الإعلام الأمني لرفع مستوى أداء العمل الإعلامي و الأمني.وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنَّ "نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري ترأس اجتماعاً لخلية الإعلام الأمني، لمناقشة مجمل العمل ومراجعة الخطط والمهام التي تقوم بها الخلية من أجل إيصال الأخبار والنشاطات المتعلقة بعمل مفاصل القوات الأمنية".وأضاف، أن "الشمري وجَّه بالعديد من التوصيات التي من واجبها رفع مستوى أداء العمل في الإعلامي والأمني". وتابع "كما جرى بحث تعزيز التعاون والتنسيق بين الخلية وجميع مفاصل الأجهزة الأمنية، والتواصل الدائم مع الإعلاميين والصحفيين وتسهيل مهمة عملهم، والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم".وأشار إلى، أنَّ "المجتمعين ناقشوا العديد من المواضيع التي تخصُّ تطوير عمل خلية الإعلام الأمني خاصة في الجوانب الفنية".

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