دجوكوفيتش ينفصل عن مدربه فايدا بعد 15 عاما من العمل سويا

2022/03/02 | 11:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف النجم الصربي نوفاك دجوكوفيتش الذي خسر مطلع الأسبوع صدارته للتصنيف العالمي، أنه انفصل عن مدربه ماريان فايدا بعد البطولة الختامية نهاية العام الماضي، وذلك بعد علاقة دامت 15 عاما.وجاء في بيان على الموقع الرسمي للمصنف ثانيا عالميا: “بعد 15 عاما من العمل الرائد معا، يمكننا أن نؤكد أن ماريان فايدا ونوفاك […]

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