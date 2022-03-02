بدر : استجواب الكاظمي مطروح بقوة داخل البرلمان

2022/03/02 | 11:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اكد رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي امرلي ، الأربعاء، ان استجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي سيتم في ملفات عدة مطروحة داخل مجلس النواب ، مشيرا إلى أن الاستجواب مطروح ولا تراجع عنه.وقال امرلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “استجواب الكاظمي التي تلوح بها بعض القوى السياسية بتهم مختلفة منها […]

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