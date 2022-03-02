2022/03/02 | 11:59 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد..
اكد رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي امرلي ، الأربعاء، ان استجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي سيتم في ملفات عدة مطروحة داخل مجلس النواب ، مشيرا إلى أن الاستجواب مطروح ولا تراجع عنه.
وقال امرلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “استجواب الكاظمي التي تلوح بها بعض القوى السياسية بتهم مختلفة منها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدر : استجواب الكاظمي مطروح بقوة داخل البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي امرلي ، الأربعاء، ان استجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي سيتم في ملفات عدة مطروحة داخل مجلس النواب ، مشيرا إلى أن الاستجواب مطروح ولا تراجع عنه.
وقال امرلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “استجواب الكاظمي التي تلوح بها بعض القوى السياسية بتهم مختلفة منها […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدر : استجواب الكاظمي مطروح بقوة داخل البرلمان) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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