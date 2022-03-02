بدر : استجواب الكاظمي مطروح بقوة داخل البرلمان



بدر : استجواب الكاظمي مطروح بقوة داخل البرلمان
2022/03/02 | 11:59 - المصدر: وكالة المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة / بغداد..

اكد رئيس كتلة بدر النيابية مهدي تقي امرلي ، الأربعاء، ان استجواب رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي سيتم في ملفات عدة مطروحة داخل مجلس النواب ، مشيرا إلى أن الاستجواب مطروح ولا تراجع عنه.

وقال امرلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “استجواب الكاظمي التي تلوح بها بعض القوى السياسية بتهم مختلفة منها […]

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