وكالة: مصرف خليجي يوقف إقراض البنوك الروسية

2022/03/02 | 12:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت وكالة رويترز عن مصدرين قولهما إن بنك المشرق الإماراتي قرر وقف إقراض البنوك الروسية "بسبب اشتداد المخاطر"، جراء الحرب الروسية الأوكرانية كما أنه يراجع وضعه الحالي في السوق الروسية.

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