تنويه بشأن تفجير مسيطر عليه في بغداد

2022/03/02 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة عمليات بغداد، اليوم

الاربعاء، تنويها عن تفجير مسيطر عليه

غربي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "الجهد الهندسي سيقوم

بتفجير مسيطر عليه لكدس من المخلفات

الحربية لع

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