"ينتهك القوانين".. عمليات بغداد تعلن ضبط معمل "لبن مدخن" جنوبي العاصمة (صور)

2022/03/02 | 12:02 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم

الاربعاء، عن ضبط معمل مخالف للضوابط

الصحية ومواد غذائية منتهية الصلاحية

جنوبي العاصمة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، ان "القطعات الأمنية في قيادة

عملي

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