دراسة: حمية البحر الأبيض المتوسط قد تزيد من كثافة العظام

2022/03/02 | 12:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تقوم العظام في أجسامنا بالدعم الهيكلي وإعطاء الشكل السليم للجسد، وتعتبر سلامة العظام أساسا للصحة، ولكن كيف يمكن الاعتناء بعظامنا والحفاظ على كثافتها عن طريق تغذية صحيحة وسليمة؟ تشيرالأدلة والأبحاث الصحية الجديدة إلى أن الالتزام بنظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي له تأثير إيجابي على كثافة العظام في الجسم.و نظر الباحثون في الدراسة، […]

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