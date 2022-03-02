رئيس القضاء العراقي يستقبل نائب الرئيس الإيراني لبحث ملف معاملات عوائل ’الشهداء’

2022/03/02 | 12:08 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، الأربعاء، مع نائب الرئيس الإيراني امير حسين قاضي ملف معاملات عوائل "الشهداء".

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وذكر إعلام القضاء في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 آذار 2022)، أنّ "القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الاربعاء الموافق 2 /3 /2022 نائب رئيس جمهورية ايران الاسلامية ورئيس مؤسسة الشهداء امير حسين قاضي والوفد المرافق له وبحث الجانبين الاشكاليات القانونية في اكمال معاملات عوائل الشهداء وحضر اللقاء عبد الاله النائلي رئيس مؤسسة الشهداء في العراق".

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