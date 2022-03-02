شاهد.. 3 أشبال من الدببة تتعلّم كيفية تناول الطعام بأنفسها بعد وفاة والدتها في البرية

2022/03/02 | 12:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقوم منظمة "Wild Instinct"، غير الربحية، بالاعتناء بـ3 أشبال من الدببة توفيت أمها، حتى تكون مستعدة للعودة إلى البرية.من خلال مقطع فيديو، تشرح المؤسسة كيفية الاعتناء بالدببة، وتغذيتها قبل إن يُطلق سراحها في البرية

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