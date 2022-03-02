الكشف عن مؤتمرات تقام في السعودية لـ”التحريض ضد الشيعة”

2022/03/02 | 12:11 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/نينوى..كشف المتحدث باسم العشائر في محافظة نينوى مزاحم الحويت، الأربعاء، عن وجود مؤتمرات تقام في السعودية هدفها التحريض ضد مكونات معينة في العراق وتحديدا الشيعية منها.وقال الحويت في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك شخصيات ممن شاركوا في ساحات الاعتصام وتعانوا مع داعش أثناء دخوله لمحافظات نينوى والأنبار، يذهبون بين فترة وأخرى إلى السعودية لإقامة […]

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