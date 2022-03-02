2022/03/02 | 12:16 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إصابة 4 أشخاص بحادث سير في الانبار
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إصابة 4 أشخاص بحادث سير في الانبار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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