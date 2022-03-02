زيدان وقاضي يبحثان إكمال معاملات عوائل الشهداء في العراق وإيران

2022/03/02 | 12:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الاربعاء، مع نائب رئيس جمهورية ايران الاسلامية ورئيس مؤسسة الشهداء امير حسين قاضي إكمال معاملات عوائل الشهداء في العراق وإيران.

وقال إعلام القضاء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان استقبل نائب رئيس جمهورية ايران الاسلامية ورئيس مؤسسة الشهداء امير حسين قاضي والوفد المرافق له".

واضاف ان " الجانبين بحثا الاشكاليات القانونية في اكمال معاملات عوائل الشهداء وحضر اللقاء عبد الاله النائلي رئيس مؤسسة الشهداء في العراق".

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