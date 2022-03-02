رئيس مجلس القضاء الأعلى يبحث مع نائب الرئيس الايراني إشكاليات اكمال معاملات عوائل الشهداء

2022/03/02 | 12:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم الأربعاء، مع نائب الرئيس الايراني إشكاليات اكمال معاملات عوائل الشهداء.وذكر بيان لإعلام مجلس القضاء الأعلى، ورد لوكالة ايرث نيوز، ان “القاضي فائق زيدان استقبل اليوم الاربعاء نائب رئيس جمهورية ايران الاسلامية ورئيس مؤسسة الشهداء امير حسين قاضي والوفد المرافق له”، مبيناً ان “اللقاء […]

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