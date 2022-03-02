الجمالي: جلسة البرلمان الاخيرة كانت استعراضية لارضاء بعض النواب

2022/03/02 | 12:19 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..اعتبر النائب عن كتلة صادقون النيابية علي تركي الجمالي ، الأربعاء، جلسة استضافة وزير المالية علي علاوي لم تعدو كونها جلسة إعلامية لإرضاء بعض النواب و الجمهور ، مؤكدا أن البرلمان مازال معطل من حيث الجانب الرقابي.وقال الجمالي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الإعلان عن تشكيل لجان وتوصيات جديدة يثير الاحباط لأنه […]

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