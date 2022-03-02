اكمال الاحزمة الامنية حول اصغر نواحي حوض حمرين في ديالى

2022/03/02 | 12:21 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اعلن مسؤول حكومي، الاربعاء، عن اكمال الاحزمة الامنية حول اصغر نواحي حوض حمرين اقصى شمال شرق ديالى.وقال مدير ناحية قره تبه (100كم شمال شرق بعقوبة) وصفي التميمي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” تشكيلات امنية من الحشد الشعبي والجيش والشرطة اكملت اقامة الاحزمة الامنية المتعاقبة في الاجزاء الشرقية والغربية والجنوبية والشمالي لناحية قره تبه […]

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