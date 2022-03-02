استحصال موافقات بيئية لعدد من المشاريع في كربلاء

2022/03/02 | 12:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموافقات تضمنت أبراج اتصال ومعمل للنجاره ومعمل للمياه.

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