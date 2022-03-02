الغزي: إدارة ذي قار ماضية بتطهير الدوائر الحكومية من الفاسدين

2022/03/02 | 12:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واعثمن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي، مبادرة زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر بالتبرؤ من الفاسدين والمبتزين، مؤكداً، أن الإدارة المحلية في المحافظة ماضية بتطهير الدوائر الحكومية منهم . وقال المحافظ في بيان له تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)،اليوم الأربعاء، إنَّ "الإصلاح يتطلب تضافر جهود جميع الفرقاء بغض النظر عن الاختلافات في التوجهات الفكرية والسياسية"،مبيناً، أنه ليس بغريب أن يكون السيد الصدر في طليعة المتصدين لمواجهة من يريد الخراب بمحافظة ذي قار، وخصوصاً عندما تبرَّأ من الفاسدين المدَّعين الانتماء لخط التيار الصدري". وأكد الغزي خلال البيان، أنَّ"الإدارة المحلية في المحافظة تدعم وتقف مع جميع التظاهرات المطلبية ولم تدَّخر أدنى جهد في تنفيذ مطالب المتظاهرين، لكن هناك من يريد القفز على المطالب لتحقيق مصالح شخصية وبالتالي تفقد التظاهرات اهدافها الحقيقية . وأضاف، أنه" في الوقت الذي ندعو فيه إلى عدم فسح المجال للمبتزين والفاسدين لتزعم الحراك الجماهيري ، فإننا نجدد التأكيد بأن إدارتنا ماضية في الإصلاح الإداري"، مشيراً إلى وضع خطة لتطهير جميع دوائر المحافظة بلا استثناء من الفاسدين و الانتهازيين ".

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