بايدن يعلن حظر تحليق الطائرات الروسية فوق أميركا ويصف بوتين بالدكتاتور

2022/03/02 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه دكتاتور، وذلك في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس.

وقال بايدن في أول خطاب له حول حال الاتّحاد أمام الكونغرس، إنّ ما يقوم به ديكتاتور روسي من غزو لدولة أجنبية له أثمان في كلّ أنحاء العالم.

وأضاف إنه اتخذ قرارا بحظر تحليق الطائرات الروسية فوق الأراضي الأمريكية، وذلك في إطار العقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وتعهد بايدن بأن يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ثمن الحرب في أوكرانيا على المدى الطويل حتى لو حقق مكاسب في ساحة المعركة.

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