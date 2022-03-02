متوفون بامتياز شهداء في كربلاء وتوزيع اراضي في المثنى

2022/03/02 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ،اليوم الأربعاء، عن ضبط تلاعبٍ وتزويرٍ وهدرٍ للمال العام في مديريَّتي التقاعد والبلديَّـة بمحافظتي كربلاء والمثنى.

وقالت الهيئة إن دائرة التحقيقات في الهيئة ضبطت شمول أشخاصٍ مُتوفّين بامتيازات مُؤسَّسة الشهداء عن طريق التلاعب الحاصل في حجة وشهادة الوفاة، اذ حصل الورثة حصول ورثتهم على قطع أراضٍ ومنحٍ عقاريَّةٍ وإعاناتٍ ماليَّةٍ قاربت 500 مليون دينار.

وأضافت الدائرة أنَّها عمليات تزوير في محضر تخصيص (65) قطعة أرضٍ في مُديريَّة بلديَّة السماوة، لافتةً إلى ضبط السجل الخاصِّ بمحاضر التخصيص.

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