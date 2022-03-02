هربا من الحرب في أوكرانيا.. طالب مغربي باستضافة

2022/03/02 | 12:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" على موقع تويتر، الأربعاء، فيديو لطالب مغربي وصل إلى إسرائيل بعد الهروب من الحرب في أوكرانيا.

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