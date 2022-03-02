2022/03/02 | 12:35 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ أقتصادتواصل أسعار النفط، الأربعاء، الارتفاع حيث صعد برميل “برنت” فوق مستوى 113 دولارا وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2014.وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي “غرب تكساس الوسيط”، بحلول الساعة11:05 بتوقيت بغداد، بنسبة 6.87% إلى 110.42 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 6.54% إلى 111.84 دولار للبرميل.وقبل ذلك تم تداول عقود “برنت” …

ظهرت المقالة أسعار النفط تقفز إلى 113 دولاراً للبرميل أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار النفط تقفز إلى 113 دولاراً للبرميل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار النفط تقفز إلى 113 دولاراً للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).