عزم : لدينا حوارات جيدة مع الثبات الوطني وقرار الانضمام اليه لم يحسم بعد

2022/03/02 | 12:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكد القيادي في تحالف عزم اياد الجبوري , الأربعاء , ان العلاقة مع قوى تحالف الثبات الوطني الذي سيتم الإعلان عنه مستقبلا جيدة ولدينا معه حوارات متقدمة, مبينا ان ” قرار الانضمام للثبات الوطني لم يحسم بعد واننا نشكل قوة نستطيع دعم او تعطيل الثلث المعطل.وقال الجبوري في تصريح لـ […]

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