اليابان تعلن عن إغلاق سفارتها مؤقتا في كييف

2022/03/02 | 12:40 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت اليابان، اليوم الأربعاء، أنها ستغلق سفارتها في كييف مؤقتا مع تصاعد الأحداث في أوكرانيا، ومغادرة العديد من المدنيين البلاد.وقالت وزارة الخارجية اليابانية، في بيان، أنه سيتم نقل أعمال السفارة إلى مكتب اتصال مؤقت أقيم في مدينة لفوف غربي أوكرانيا.وأضافت أن المكتب الواقع بالقرب من الحدود مع بولندا، سيواصل تقديم الدعم للمواطنين […]

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