2022/03/02 | 12:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rwOKRpxRsjk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. طــفلة تلقي نشيداً و تأخذ مكان أحمد الحاج كمقدمة لبرنامج صباح أهلنا) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. طــفلة تلقي نشيداً و تأخذ مكان أحمد الحاج كمقدمة لبرنامج صباح أهلنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).