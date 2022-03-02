أحد أعراض كورونا يعود على شكل “أوميكرون الخفي”

2022/03/02 | 12:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد أخصائي طب الأعصاب، الدكتور ألكسندر بوديك، ان المصابين بـ “أوميكرون الخفي” يشكون عادة من فقدان حاسة الشم.ويشير الأخصائي إلى أنه على خلفية انتشار “أوميكرون الخفي” يشكو المصابون من فقدان حاسة الشم.وكما هو معروف فإن فقدان حاسة الشم أحد الأعراض الرئيسية عند الإصابة بنسخة ووهان من الفيروس التاجي المستجد، ولكنه اختفى […]

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