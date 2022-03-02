منهم بلباس مدني.. كيف يمكن تميز متطوعي الدفاع بأوكرانيا؟

2022/03/02 | 12:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر حالة الترقب في العاصمة الأوكرانية، كييف، الأربعاء، مع الأنباء عن حشد عسكري روسي قريب وذلك باليوم السادس للعمليات العسكرية التي أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس.

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