“اشغال الوطنيين بالامن”.. قيادي بالفتح يكشف عن سيناريو أميركي جديد في العراق

2022/03/02 | 12:52 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… كشف القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، الاربعاء، عن سيناريو امريكي جديد في المشهد العراقي، مشيرا الى أن السيناريو يقوم على اشغال القوى الوطنية بالملف الأمني.وقال الخدران في حديث لـ/ المعلومة/،ان” متابعة المشهد الامني في العراق وتصاعد الخروقات في بعض المحافظات يدلل على تورط امريكي بما يحدث من خلال ادواتها في داعش […]

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