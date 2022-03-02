2022/03/02 | 12:52 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحذر صندوق النقد الدولي، العراق من “هشاشه” انتعاشه الاقتصادي.وقال رئيس بعثة صندوق النقد في العراق “توهير ميزرويف” في تصريح صحفي: “ينبغي للسياسات التي تهدف إلى احتواء التضخم وأثـره أن تأخذ في عين الاعتبار هشاشة التعافي فى العراق والأهداف طويلة الأمـد المتمثلة في تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص ومن ثم، فإن الأولوية الأولى للسياسات …

ظهرت المقالة النقد الدولي يحذر العراق في هذا الموضوع أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقد الدولي يحذر العراق في هذا الموضوع) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقد الدولي يحذر العراق في هذا الموضوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).