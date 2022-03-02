دولة القانون: على التيار الصدري ان لا يتخلف عن الكتلة الاكبر متمثلة بتحالف الثبات الوطني

2022/03/02 | 13:15 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اكد ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء، ان على التيار الصدري ان لا يتخلف عن الكتلة الاكبر متمثلة بتحالف الثبات الوطني.وقال عضو ائتلاف دولة القانون ابراهيم السكيني في تصريح لوكالة ايرث نيوز، انه “انطلاقا من المبدأ الوطني يجب ان يلتحق التيار الصدري بالإطار التنسيقي، لا سيما ان الإطار سوف يعلن عن تحالف الثبات […]

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