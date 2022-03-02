الشيخ حمودي يؤكد على اهمية دور العشائر في حفظ النسيج الاجتماعي

2022/03/02 | 13:17 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي، اليوم الاربعاء، على اهمية دور العشائر في حفظ النسيج الاجتماعي والقيم الأصيلة.وذكر بيان لمكتب الشيخ حمودي، حصلت “الايام نيوز” على نسخة منه، أن “سماحته، استقبل الشيخ ماجد حاتم آل عجيل الحچامي رئيس عشائر حچام العام والوفد المرافق له، والذي قدم الشكر للشيخ حمودي على رعايته لمجلس عزاء […]

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