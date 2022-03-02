ناحية في ديالى تطلق استغاثة إنسانية: تعويضاتنا متاخرة منذ 15 سنة

2022/03/02 | 13:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اطلق مسؤول حكومي، الاربعاء، استغاثة انسانية حول تاخر حسم مصير التعويضات لاكثر من 15 سنة في محافظة ديالى.وقال مدير ناحية كنعان(30كم شرق بعقوبة) مهدي الشمري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” كنعان وقراها تعرضت بعد 2007 الى هجمة شرسة من قبل القاعدة الاجرامية ودمرت الاف المنازل وبعد الاستقرار الامني تم رفع مئات من معاملات […]

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