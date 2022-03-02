2022/03/02 | 13:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي، اليوم الاربعاء، عن رصد انتعاش طفيف للمناطق السياحية في المثلث الاخضر بين ديالى وكردستان.

وقال مدير اعلام قائممقامية قضاء خانقين (100كم شمال شرق بعقوبة) ابراهيم يوسف في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "خانقين والتي تضم نحو 10 مناطق سياحية هي الابرز على مستوى ديالى عانت من سبات وخسائر مادية جسيمة بسبب تداعيات وباء كورونا لاشهر طويلة من الاغلاق بسبب تفشي الفيروس واجرائات الجهات الصحية لاحتوائه التي دفعت الى اغلاقها".

واضاف يوسف، ان "انتعاش طفيف بدء يلوح بالافق في المناطق السياحية مع تدفق الاهالي صوبها مع بداية شهر اذار وبدء اعياد الربيع"، مؤكدا بان "هناك امال بتعويض جزء من الخسائر المادية الجسيمة التي تعرضت له تلك المناطق في المواسم السابقة".

واشار الى ان "خانقين تستقطب في اعياد الربيع الاف الاسر من مختلف مناطق ديالى وخرجها وحتى الاقليم كونها تقع ضمن مثلث اخضر مترامي شكل نقطة جذب سياحية كبيرة بعد 2003".

وتابع أنه "تسببت قرارات اغلاق المناطق السياحية مع بروز وباء كورونا الى تكبد اصحاب المناطق السياحية في خانقين خسائر مادية جسيمة وفقدان مئات فرص العمل للشباب العاطلين خاصة في مواسم الاعياد والمناسبات".

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