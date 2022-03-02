عاجل.. الحلبوسي يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيران

2022/03/02 | 13:20 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، مساعدَ رئيس جمهورية إيران الإسلامية ورئيس مؤسسة الشهيد وشؤون المضحين أمير حسين قاضي والوفد المرافق له.وبحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه “ناقش اللقاء، الذي حضره رئيس مؤسسة الشهداء السيد عبد الإله النائلي، مذكرةَ التفاهم المشتركة والتي تضمنت عدة بنود ومواد لآليات التعاون …

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الحلبوسي يتلقى دعوة رسمية لزيارة إيران أولاً على النور نيوز.

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