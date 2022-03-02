2022/03/02 | 13:24 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاربعاء، عدم دستورية قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة الفريق احمد ابو رغيف.وقال مراسل ايرث نيوز، ان المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت اليوم، قرارها بإلغاء لجنة الامر الديواني 29، وتحمل لجنة ابو رغيف دفع اجور الدعوى.

ظهرت المقالة المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية قرار الكاظمي بتشكيل لجنة ابو رغيف أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية قرار الكاظمي بتشكيل لجنة ابو رغيف) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية قرار الكاظمي بتشكيل لجنة ابو رغيف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).