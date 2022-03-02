الجمعيات الفلاحية في كربلاء تطالب بتوفير مبيدات رصينة لمكافحة ادغال الحنطة

2022/03/02 | 13:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بكميات تكفي حاجة الفلاحين والمزارعين.

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