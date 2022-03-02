غزلان البادية يفتقد اثنين من لاعبيه أمام نفط البصرة

2022/03/02 | 13:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- حسين عمار أكد مدير المكتب الإعلامي لنادي النجف، طه شير علي أن فريقه سيفتقد لخدمات اثنين من أهم لاعبيه أمام نفط البصرة ضمن الجولة الـ24 من الدوري الممتاز التي ستقام في ملعب الفيحاء.وقال علي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إنَّ" غزلان البادية سيفتقد لخدمات المحترف البرازيلى برونو ليما، بسبب الحرمان لتراكم البطاقات الصفراء، بالاضافة الى غياب اللاعب معين احمد بسبب تعرضه للإصابة "، مبيِّناً، أنَّ" الفريق سيشهد عودة اللاعب احمد عبد الحسين بعد تعافيه بشكل تام من الإصابة، حيث شارك في التدريبات الجماعية للغزلان".وأضاف علي، أن" الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب حسن احمد عازم على تصحيح مسار الفريق بعد النتائج المتواضعة في الجولات الاخيرة، والفريق عازم على العودة بنتيجة جيدة من مباراة نفط البصرة ".

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