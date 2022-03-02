ميدلزبره يقصي توتنهام ويبلغ ربع نهائي كأس الاتحاد الانجليزي

2022/03/02 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

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بلغ نادي ميدلزبره الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم بعد أن أطاح بتوتنهام هوتسبير بالفوز عليه بهدف دون رد بعد التمديد.

وسجل البديل جوش كوبورن هدف ميدلزبره في الشوط الاضافي الثاني من اللقاء، ليواصل النادي الذي ينافس في دوري الدرجة الأولى مشواره في المسابقة.

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