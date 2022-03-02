اتحاد الكرة العراقي يصدر توضيحا بشأن رفع الحظر عن الملاعب الكروية

2022/03/02 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم ،اليوم الأربعاء، توضحياً بشأن قرار رفع الحظر عن الملاعب الكروية، الصادر من الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم

وكان رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، قد أعلن الأحد الماضي، صدور قرار من الاتحادين الدولي والآسيوي، برفع الحظر عن الملاعب العراقية.

كما أوضح المتحدث باسم الاتحاد، أحمد عودة الموسوي، أن وزارة الشباب والرياضة هي من خاطبت الاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع الحظر عن ملاعب العراق، وفي الوقت نفسه إقامة لقاء المنتخب الوطني، والإمارات في بغداد، وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أيد ما ورد في كتاب الوزارة، وأجاب بموافقته بإقامة مباراة المنتخب أمام نظيره الإماراتي وما ورد في الكتاب، وهذا يعني أنه وافق على رفع الحظر

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