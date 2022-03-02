الأوكرانية سفيتولينا تهزم نظيرتها الروسية بوتابوفا وتهدي أرباحها لجيش بلادها

2022/03/02 | 13:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تغلبت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة 15 عالمياً، على الروسية أناستازيا بوتابوفا في الدور الأول من دورة مونتيري المكسيكية لكرة المضرب، وأعلنت أنها ستهدي كل الأرباح التي تحققها إلى جيش بلادها في ظل الغزو من الدولة المجاورة

وكانت سفيتولينا قد أعلنت أنها لن تواجه لاعبات من روسيا أو بيلاروس، إلا إذا نافسن تحت علم محايد، ووسط تشجيع الجماهير، حققت المصنفة أولى في الدورة وبطلة عام 2020 فوزاً سهلاً بمجموعتين متتاليتين وبواقع ستة واحد وستة لاثنين أمام المصنفة 80 عالمياً

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