الوفدان الروسي والأوكراني يعلقان على إمكانية

2022/03/02 | 13:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الكرملين، الأربعاء، أن "الوفد الروسي مستعد لاستئناف محادثات السلام مع أوكرانيا"، في اليوم السابع لغزو موسكو هذه الدولة المجاورة الموالية للغرب.

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