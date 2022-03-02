2022/03/02 | 13:35 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن رئيس لجنة الطاقة في برلمان اقليم
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كردستان العراق، علي حمه صالح، اليوم
الأربعاء، أن الإقليم حقق 512 مليار
دينار إيرادات مالية من مبيعات النفط
خلال شهر شباط الماضي بسعر 96 دولاراً
للبرميل الخام الوا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برلماني: كردستان حقق 512 مليار دينار إيرادات مالية من عائدات النفط في شباط) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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