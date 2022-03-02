برلماني: كردستان حقق 512 مليار دينار إيرادات مالية من عائدات النفط في شباط

2022/03/02 | 13:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس لجنة الطاقة في برلمان اقليم

كردستان العراق، علي حمه صالح، اليوم

الأربعاء، أن الإقليم حقق 512 مليار

دينار إيرادات مالية من مبيعات النفط

خلال شهر شباط الماضي بسعر 96 دولاراً

للبرميل الخام الوا

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