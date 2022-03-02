إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر شباط

2022/03/02 | 13:40 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيان من المالية (فيسبوك)

ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة المالية، إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر آذار/مارس.

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، أنّ "دائرة المحاسبة أطلقت اليوم دفعات تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آذار/مارس الحالي"، داعيةً إدارات "مصرفي الرشيد والرافدين وهيئة التقاعد الوطنية استكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري للشهر الحالي عبر بطاقات الدفع الالكتروني".

ودعت الوزارة بحسب البيان كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لاستلام رواتبهم.

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