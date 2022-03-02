المالية تعلن اطلاق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر اذار الحالي

2022/03/02 | 13:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علنت وزارة المالية، اليوم الاربعاء، عن اطلاق رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر اذار الحالي.وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “دائرة المحاسبة اطلقت دائرة المحاسبة اليوم الاربعاء دفعات تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر اذار الحالي”.وأضافت انه “على إدارات مصرفي الرشيد والرافدين وهيأة التقاعد الوطنية إستكمال إجراءات دفع رواتب […]

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