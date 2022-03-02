بيان من المالية.. إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر آذار

2022/03/02 | 13:41 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اعلنت وزارة المالية، الأربعاء، إطلاق رواتب المتقاعدين لشهر آذار الجاري.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 آذار 2022)، أنّ "الوزارة المالية دائرة المحاسبة اطلقت اليوم الاربعاء المصادف 3 اذار 2022 دفعات تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر اذار الحالي".

و أكدت الوزارة أن "إدارات مصرفي الرشيد والرافدين و هيئة التقاعد الوطنية استكملت إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري للشهر الحالي عبر بطاقات الدفع الالكتروني".

كما دعت المالية "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".

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