الكرملين: اقتصاد روسيا يتلقى

2022/03/02 | 13:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن الاقتصاد الروسي يتلقى "ضربات جدية" بسبب العقوبات التي يفرضها الغرب عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين شن عمليات عسكرية في أوكرانيا، الخميس.

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