المالية تطلق رواتب المتقاعدين لشهر آذار

2022/03/02 | 13:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أطلقت وزارة المالية العراقية ،اليوم الاربعاء، رواتب المتقاعدين لشهر آذار.

وخلال بيان للوزارة ذكرت أن “دائرة المحاسبة اطلقت اليوم دفعات تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر اذار الحالي”، مؤكدة ان “على إدارات مصرفي الرشيد والرافدين و هيأة التقاعد الوطنية إستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري للشهر الحالي عبر بطاقات الدفع الالكتروني”.

ودعت الوزارة “كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم” .

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