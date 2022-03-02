2022/03/02 | 13:50 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استياء شعبي في النجف من مخالفة رئيس الجمهورية للدستور وإصداره عفواً عن تاجر مخدرات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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